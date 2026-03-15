Hombre muere asesinado a balazos en su taller en Limón

Un hombre de 37 años fue asesinado a balazos dentro de un taller en el sector de Los Cocos de Limón.

La víctima fue identificada con los apellidos Cubillo Cooper. De acuerdo con la información preliminar, el ofendido se encontraba en su lugar de trabajo luego de regresar de realizar una diligencia, cuando fue interceptado por dos gatilleros que se movilizaban en motocicleta.

Según las versiones iniciales, los sospechosos abordaron al hombre y le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.

En la escena, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recolectaron varios casquillos balísticos como parte de las diligencias.

Por ahora no se reportan personas detenidas y el OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del crimen.

En otro hecho violento ocurrido la tarde de este sábado, una balacera en el sector de María Reina, en Hatillo, dejó a dos personas heridas.

De acuerdo con la información preliminar, un joven de unos 20 años fue trasladado en un vehículo particular al Hospital San Juan de Dios con varios impactos de bala.

Por ahora no han trascendido mayores detalles sobre la identidad de los heridos ni sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque. El caso deberá ser investigado por las autoridades para determinar cómo se dio la balacera y si hay personas sospechosas vinculadas con el hecho.