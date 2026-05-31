Hombre muere apuñalado tras riña en Boca Arenal de Cutris

Un joven de 19 años, de apellido Morales, murió la mañana de este domingo tras sufrir una herida con arma blanca en Boca Arenal de Cutris, en San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el caso ingresó a las 11:55 a. m. La víctima se encontraba dentro de su vivienda al momento de los hechos.

Según la información preliminar, un hombre llegó hasta la propiedad y llamó a Morales para que saliera. El sospechoso no ha sido identificado.

Al salir de la vivienda, se produjo una riña entre ambos hombres. Durante el altercado, el sospechoso hirió a Morales en una ocasión en el abdomen con un arma blanca.

La lesión le provocó la muerte en el lugar.

Agentes judiciales se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo. Los restos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ mantiene la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.