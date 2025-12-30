Hombre muere al perder control de camión recolector de basura que conducía

Un hombre de aproximadamente 43 años murió la madrugada de este martes tras ser arrollado por el camión recolector de residuos que él mismo conducía, en un accidente ocurrido en Santa Bárbara de Heredia.

El hecho se registró a las 12:48 a. m. en la llamada calle El Cerro, una vía en pendiente que comunica San Pedro de Santa Bárbara con el barrio Don Bosco (ver video adjunto de Telenoticias).

Según la versión preliminar brindada por testigos y autoridades, el camión habría presentado problemas mecánicos, aparentemente una falla en los frenos, mientras realizaba labores de recolección de residuos.

En la parte trasera del camión viajaban otros tres trabajadores municipales, quienes resultaron ilesos. Personal de la Cruz Roja Costarricense se desplazó hasta la escena para atender la emergencia, confirmó el fallecimiento del conductor y valoró a los demás ocupantes, quienes no requirieron traslado a un centro médico.

El camión quedó volcado a un lado de la vía, sobre una zanja, lo que complicó las labores de extracción del cuerpo y el posterior retiro del automotor.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a Medicatura Forense, mientras una grúa trabajaba para remover el vehículo pesado.

Las autoridades advirtieron que el paso por la zona se mantuvo cerrado durante varias horas debido a la complejidad de las maniobras, la presencia de cables eléctricos y el riesgo que representaba la maquinaria pesada.

Las autoridades no han brindado, al cierre de esta nota, la identidad oficial de la víctima.