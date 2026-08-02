Hombre muere ahogado en Jacó

Un hombre murió ahogado la tarde de este sábado en Jacó de Garabito, frente a la antigua Central.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre estaba en el mar cuando desapareció por unos minutos, luego fue sacado por vecinos de la zona hasta la playa.

La Cruz Roja confirmó que, al llegar al sitio, la víctima estaba en paro cardiorrespiratorio; tras varios minutos de maniobras, fue declarada sin vida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se dirige al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades hacen un llamado a la población para tener precaución con el mar cuando visitan alguna playa.



