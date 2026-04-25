Hombre muere acribillado en San Sebastián

Un hombre fue encontrado sin vida en vía pública durante la madrugada de este sábado, luego de que varias personas alertaran a las autoridades sobre la presencia del cuerpo con aparentes impactos de bala.

De acuerdo con la información preliminar brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó a las 12:41 a.m., cuando testigos visualizaron al hombre tendido en la vía pública y dieron aviso a las autoridades.

Agentes judiciales se desplazaron al sitio tras recibir la alerta y, al llegar, confirmaron que el individuo presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

Se realizó el levantamiento del cuerpo como parte del protocolo correspondiente y el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar con exactitud las causas de la muerte y lograr identificar a la víctima.﻿

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.





