Hombre muere acribillado en plena vía pública en Pavas

Un hombre murió la mañana de este miércoles tras recibir múltiples impactos de bala en vía pública, en Pavas, en las cercanías del Súper 99.

La Central de la Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento de la víctima en el sitio, tras una consulta de Teletica.com.

La benemérita recibió la alerta a las 9:44 a. m. La escena permanece custodiada por oficiales de la Fuerza Pública.

Al momento de cierre de esta nota (10:50 a. m.), agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no han llegado para efectuar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.

Las circunstancias del ataque y el móvil del crimen permanecen bajo investigación.

