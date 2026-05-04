Hombre logra rescatar a su mascota en incendio que consumió cinco viviendas

Un incendio consumió cinco viviendas en el sector de San Vicente de La Unión durante la madrugada de este domingo, dejando cuantiosas pérdidas materiales para varias familias.

En medio de la emergencia, un vecino logró rescatar a su mascota antes de que las llamas se propagaran por completo, en una escena marcada por la rapidez con la que avanzó el fuego.

Según el Cuerpo de Bomberos, las cinco familias afectadas perdieron la totalidad de sus pertenencias debido a la magnitud del siniestro.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes.