Hombre le dispara, con su propia pistola, a policía municipal

Un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido tras disparar a dos oficiales de la Policía Municipal de San José, donde hirió a uno de ellos.

Los hechos ocurrieron este viernes, a las 11:30 a.m., luego de un forcejeo que se presentó en la calle cero, en el centro de la capital.



Según confirmó la oficina de prensa de la Policía Municipal a Teletica.com, todo comenzó cuando los oficiales intentaron detener un vehículo cuyo conductor desobedeció la señal de alto y casi atropella a uno de los agentes.

"Al interceptar el vehículo, el sospechoso descendió y agredió a un oficial, provocando un forcejeo en el que el arma reglamentaria del policía cayó al suelo. El individuo aprovechó para tomarla y disparó, impactando en el muslo al oficial", indicó la Policía Municipal.

En el intento por auxiliar a su compañero, otro oficial resultó herido en la rodilla tras caer al suelo.

Pese a la agresión, los policías lograron someter y detener al agresor, quien será puesto a las órdenes del Ministerio Público.



El oficial herido fue trasladado de emergencia al Hospital del Trauma para recibir atención médica.

A esta hora (12:15 p.m.), la Policía Municipal mantiene asegurada la zona y espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para las pesquisas correspondientes.

