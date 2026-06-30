Hombre intentó dispararle a exiliado nicaragüense pero el arma se encasquilló

Un hombre intentó dispararle a un exiliado nicaragüense en Costa Rica, pero el arma se encasquilló. Las autoridades judiciales investigan el caso.

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses en Costa Rica manifestó su preocupación por el reciente atentado contra un opositor del régimen.

La víctima es Reinaldo Picado Miranda, quien el fin de semana se reunió con otros exiliados en San José. Al regresar, en La Unión de Cartago, notó que lo seguía un carro azul. Posteriormente, un hombre lo persiguió con un arma de fuego en la mano.

Tras un forcejeo, el sospechoso escapó en el vehículo. La víctima presume que, por el acento de voz, se trataría de un nicaragüense.

Ante estos hechos, la Unidad de Exiliados Nicaragüenses pidió a las autoridades investigar lo ocurrido. Picado interpuso la denuncia y el caso permanece bajo investigación.