Hombre fue atado, golpeado y apuñalado dentro de iglesia en San José

Un macabro crimen tuvo lugar en una iglesia en San Sebastián de San José, la noche del jueves.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que un sujeto, de apellido Bustillo, fue encontrado sin vida al interior del templo. El sujeto, de 35 años de edad, presuntamente murió por varios golpes y una herida de arma blanca.

Por razones que no están claras, se tiene que la víctima estaba en el techo de la estructura junto a otro hombre. En un momento dado, ambos cayeron al interior del inmueble.

La Policía Judicial señaló en su informe preliminar que un grupo de personas que estaba dentro de la iglesia arremetió contra los sujetos. Uno logró huir del lugar, pero el otro no contó esa suerte.

Bustillo fue amarrado de manos y pies, al tiempo que fue vapuleado y herido con un arma blanca.

Posteriormente, se dio aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1, que despachó unidades de emergencias al sitio de los hechos. El individuo fue declarado sin vida en el lugar.

El cuerpo fue levantado y remitido a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se le practicará la autopsia respectiva para determinar la causa de muerte.

Ahora el Organismo de Investigación Judicial lleva a cabo una pesquisa con el objetivo de esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho, así como dar con sus responsables.

