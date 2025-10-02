Hombre fue asesinado a machetazos a plena luz del día en Golfito

Las autoridades judiciales confirmaron este miércoles el homicidio de un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue atacado con un machete en plena vía pública, a escasos metros de la entrada al Depósito Libre de Golfito.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando, por razones que aún se investigan, la víctima fue agredida por otro sujeto que le provocó la muerte en el sitio. Testigos alertaron a las autoridades, quienes se presentaron en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene el caso bajo investigación para esclarecer los motivos del ataque y dar con el responsable. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el crimen.