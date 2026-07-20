Hombre fue asesinado a balazos frente a su casa en Siquirres

﻿Un hombre de 46 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes en el sector de Reventazón, en Siquirres de Limón. Una menor de 13 años también resultó herida por una esquirla y recibió atención médica.

La alerta ingresó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la 1:20 a. m. El hecho ocurrió en las afueras de la vivienda de la víctima.

Según la información brindada por la oficina de prensa del OIJ, el hombre estaba frente a su casa. Al menos dos sujetos lo abordaron y le dispararon en múltiples ocasiones. Después huyeron del lugar.

Los agentes identificaron a la víctima como un hombre de apellido Aguilar, de 46 años.

El fallecido presentaba heridas en la clavícula, el hombro, el pecho, la parte baja de la espalda y las extremidades inferiores.

Durante la inspección de la escena, los investigadores recolectaron tres indicios balísticos. Las evidencias quedaron bajo análisis en los laboratorios de Ciencias Forenses.

Una menor de 13 años sufrió una herida en una pierna por una esquirla. El personal médico la atendió tras el ataque.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia. El OIJ mantiene la investigación para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.