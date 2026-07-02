Hombre fue asesinado a balazos frente a su casa en Parrita

Un hombre de apellido Saldaña, de 41 años, fue asesinado a balazos la noche del miércoles en el sector conocido como Parcelas de Damas, en Parrita de Puntarenas.



El reporte ingresó a las autoridades a las 11:12 p. m. De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba frente a su vivienda cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al lugar.



Según la versión policial, el acompañante sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra Saldaña. La víctima murió en el sitio.



Agentes del OIJ de Quepos y Parrita realizaron el levantamiento del cuerpo. Los investigadores determinaron que el hombre presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, el abdomen y las extremidades superiores e inferiores.



Los agentes también recolectaron varios indicios balísticos. El material será analizado por los laboratorios de Ciencias Forenses.



El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial. El OIJ mantiene la investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.



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