Hombre fue asesinado a balazos en Alajuelita

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos la noche del jueves en el sector de Concepción Arriba de Alajuelita, según confirmaron las autoridades.

La Cruz Roja recibió el llamado de alerta a las 11:05 p. m., pero al llegar al lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales (ver video adjunto de Telenoticias).

La Fuerza Pública aseguró la escena ubicada en el precario conocido como La Chanchera, mientras la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recogía evidencia, incluidos al menos 10 casquillos de bala. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para continuar con las investigaciones.

Las estadísticas del OIJ muestran que Costa Rica registra 717 homicidios en lo que va del año, 12 más que en el mismo período del año anterior.

San José es la provincia más afectada con 246 casos, seguida de Limón con 145 homicidios hasta la fecha. En Alajuelita se han reportado al menos 30 homicidios en lo que va del año.

Las autoridades continúan investigando estos hechos para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodean los recientes actos de violencia.