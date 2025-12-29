Hombre fue acorralado por asesino que le disparó, a quemarropa, dos balazos en la cara

Dos balazos en la cara y a corta distancia. Así fue como mataron a un hombre este domingo por la noche en Siquirres.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima tenía 36 años de edad y era de apellido Brenes.

Él se encontraba en un recinto, tipo bunker, cuando llegó otro sujeto y le sorprendió.

Brenes no pudo salir del inmueble para escapar del perpetrador, quien después de matarlo, huyó del lugar.

Las autoridades judiciales infomaron que por el momento no detenciones relacionadas con este caso.