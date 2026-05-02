Hombre es trasladado de emergencia desde Talamanca tras mordedura de terciopelo

Un hombre de 28 años tuvo que ser trasladado de urgencia este sábado mediante ambulancia aérea desde la zona de Talamanca, luego de ser mordido por una serpiente terciopelo, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente se registró en la comunidad de Telire, en el territorio indígena Tsipiri, donde el paciente resultó con una mordedura en la espalda.

De acuerdo con el reporte, personal paramédico ingresó a la zona para brindar atención inmediata y procedió con la aplicación de suero antiofídico en el sitio.

Posteriormente, y debido a la complejidad del acceso, el paciente fue trasladado vía aérea en coordinación entre la Cruz Roja y el Servicio de Vigilancia Aérea hacia la provincia de Limón, donde fue remitido al Hospital Tony Facio para su atención médica.

De momento, no se han brindado mayores detalles sobre el estado de salud del paciente.

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