Hombre es condenado a cárcel por drogar a una menor durante reunión familiar en Talamanca

Un hombre fue condenado a prisión tras comprobarse que suministró cocaína y licor a su prima, quien era menor de edad al momento de los hechos.



La Fiscalía de Bribrí demostró en juicio que el acusado, de apellidos Urbina Gutiérrez, es responsable del delito de suministro de drogas a persona menor de edad. Por este motivo, el Tribunal Penal de la localidad le impuso una pena de ocho años y seis meses de cárcel, sentencia dictada este martes 3 de febrero.

"Los hechos ocurrieron cuando la joven se encontraba de visita en la casa de familiares, ubicada en Sixaola de Talamanca, Limón, circunstancia que fue aprovechada por el imputado.

"En ese contexto, el hombre suministró cocaína y bebidas alcohólicas a la menor, quien tenía 17 años en ese momento", señaló el Ministerio Público.



Mientras la sentencia queda en firme, el condenado deberá permanecer seis meses bajo prisión preventiva.

