Hombre es asesinado dentro de carro en San Francisco de Dos Ríos

Fotografías: Luis Carlos González

Un violento ataque armado dejó un hombre fallecido y una mujer gravemente herida la noche de este miércoles en San Francisco de Dos Ríos, San José.

El hecho ocurrió aproximadamente 400 metros al este de la iglesia católica, cuando sujetos armados abrieron fuego contra los ocupantes de un vehículo.

Según el reporte de la Cruz Roja, la víctima presentaba múltiples heridas de bala y fue declarada sin vida en el sitio. Una mujer de 20 años, que lo acompañaba, recibió dos impactos de bala y fue trasladada en condición grave al Hospital Calderón Guardia.

El conductor del vehículo resultó ileso, según confirmaron las autoridades.

La escena permanece acordonada mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y recopilan indicios para esclarecer el móvil del crimen.