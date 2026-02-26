EN VIVO
Hombre es asesinado de varios disparos en Cartago

El ataque ocurrió en Cot de Oreamuno, a 200 metros al sur de la capilla.

Imagen con fines ilustrativos.
Por Eric Corrales 25 de febrero de 2026, 23:00 PM

La noche de este miércoles, un nuevo hecho violento sacudió la provincia de Cartago. En Cot de Oreamuno, a 200 metros al sur de la capilla, un hombre recibió varios disparos y fue declarado sin vida en el sitio por la Cruz Roja.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de la respectiva investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Este hecho se suma a la creciente ola de violencia que afecta la provincia, donde las autoridades mantienen operativos y labores de investigación para frenar los delitos.

