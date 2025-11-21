Hombre es asesinado de múltiples disparos frente a panadería en Heredia

Un hombre fue asesinado la mañana de este viernes frente a una panadería en San Juan de Santa Bárbara, Heredia.

El hecho ocurrió a las 6:41 a. m., según confirmó la Cruz Roja Costarricense.



De acuerdo con la institución, al llegar a la escena encontraron a un hombre de aproximadamente 35 años con más de 15 impactos de bala en su cuerpo y sin signos de vida. Los socorristas dejaron el sitio bajo custodia de las autoridades judiciales.



Versiones preliminares indican que dos hombres en motocicleta llegaron al lugar, atacaron a la víctima y luego huyeron.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con este caso el país suma 780 homicidios en lo que va del año.

