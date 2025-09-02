Hombre es asesinado a puñaladas en Sagrada Familia

Un hombre fue asesinado a puñaladas la madrugada de este martes en el sector de Sagrada Familia, San José, según confirmaron las autoridades judiciales.



El hecho ocurrió alrededor de las 2:22 a.m., cuando la Cruz Roja Costarricense atendió a la víctima, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca en cuello, tórax y abdomen. Aún no se ha revelado la identidad del fallecido, únicamente se informó que se trata de un adulto (ver video adjunto de Telenoticias).



Las circunstancias que rodean este homicidio permanecen bajo investigación. No se descarta que el ataque esté relacionado con una riña o un posible asalto.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública y luego fue entregada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que recolectó los indicios correspondientes.



Este crimen se suma a otros tres ocurridos en menos de 12 horas en diferentes puntos del país.



De acuerdo con datos del OIJ, Costa Rica registra ya 583 homicidios en lo que va del 2025. San José lidera las estadísticas con 195 casos, seguido por Limón (121), Puntarenas (85), Alajuela (64), Guanacaste (55), Cartago (39) y Heredia (24).



En el cantón central de San José, los distritos más afectados son Pavas con 23 homicidios y Hatillo con 21, mientras que Merced y San Sebastián reportan 9 cada uno.



Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer este nuevo hecho de violencia que vuelve a evidenciar la crisis de seguridad que atraviesa el país.





