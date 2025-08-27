Hombre es asesinado a puñaladas en el centro de San José

Un hombre fue asesinado con arma blanca la madrugada de este miércoles en el centro de San José. La víctima, aun sin identificar, recibió una herida en el pecho y murió en el lugar, según confirmaron las autoridades.



La Cruz Roja Costarricense informó que, al llegar a la escena, encontraron al hombre tirado en vía pública, ya sin signos vitales (ver video adjunto en la portada).

Según explicó Osvaldo Hernández, cruzrojista que atendió el caso, el sujeto estaba boca abajo con una herida por arma blanca en el tórax. Cuando la benemérita llegó al sitio, lo declaró sin vida.

El hecho ocurrió cerca de las 4:00 a.m., en las inmediaciones de la antigua terminal 710, a un costado del antiguo Cine Líbano. La Fuerza Pública acordonó la zona y oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargan de recopilar evidencias y trasladar el cuerpo a la Medicatura Forense.



Al momento de publicación de esta nota, el paso vehicular permanece cerrado en un tramo de aproximadamente 150 metros, lo que afecta la circulación en la ruta que conecta desde Barrio México hacia puntos como el Parque España y el Hospital Calderón Guardia.



Este crimen se suma a la creciente ola de homicidios que golpea la capital. De acuerdo con datos del OIJ, en San José se contabilizan ya 193 personas asesinadas en lo que va del año, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 564.

