Hombre es asesinado a balazos en Hatillo

Un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado a balazos esta madrugada en la ciudadela 25 de Julio, también conocida como "Aguantafilo", en el sector de Hatillo, San José.

El crimen se registró alrededor de la 1:20 a.m., pocos minutos después de un sismo que sacudió la zona, según reportes de vecinos y autoridades (ver video adjunto de Telenoticias).

La víctima presentaba múltiples impactos de bala en cabeza y rostro. La escena fue asegurada por la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias. San José sigue siendo la provincia con mayor número de homicidios dolosos en el país este año.

Vecinos de la zona reportaron haber escuchado una balacera durante la noche. Al llegar la Cruz Roja, el hombre ya no presentaba signos vitales. Su identidad aún no ha sido confirmada. La Fuerza Pública y el OIJ investigan el caso para esclarecer los hechos.

Durante el 2025, Costa Rica ha registrado 560 homicidios dolosos, siendo San José la provincia más afectada, con 192 casos. Autoridades y rescatistas alertan sobre el aumento en frecuencia y magnitud de la violencia en el país.

En las últimas semanas, Hatillo y la ciudadela 25 de Julio han sido escenario de varios episodios violentos. Algunos inmuebles en la zona han sido demolidos por presunto uso como búnkeres de venta y consumo de drogas.

Además, vecinos y autoridades han denunciado la colocación de obstáculos como mangueras, clavos y muebles para dificultar la entrada de fuerzas de seguridad. El último homicidio en esta localidad se registró el pasado domingo, en medio de múltiples balaceras durante la madrugada.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para identificar a los responsables y prevenir futuros incidentes en el sector.