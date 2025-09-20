Hombre es asesinado a balazos dentro de un local de comida rápida en Aguas Zarcas

Un hombre de 29 años fue asesinado a tiros la noche del viernes en un restaurante de comida rápida ubicado en la calle Los Feos, en Pitalito de Aguas Zarcas. El ataque ocurrió pasadas las 9:00 p. m.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima estaba dentro del local cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos ingresó al restaurante y disparó en varias ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron, pero fueron detenidos a tres kilómetros del sitio por oficiales de la Fuerza Pública, en el camino hacia Venecia. Los detenidos son un joven de 18 años y un menor de 17.

Como parte de la investigación, se les decomisó la motocicleta, los cascos y se recolectaron indicios balísticos.



