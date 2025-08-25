Hombre es asesinado a balazos dentro de restaurante en el centro de Limón

Un hombre fue asesinado dentro de un bar y restaurante en el centro de Limón, la noche de este domingo.

Los hechos ocurrieron a las 7 p.m. dentro del local comercial, el cual se ubica cerca del estadio Juan Gobán.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, cuando los paramédicos llegaron al lugar el ofendido ya no tenía signos de vida por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

El sujeto tiene 40 años y presentaba múltiples heridas por arma de fuego, principalmente en la cabeza.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido y el móvil del crimen.

Fuerza Pública custodia la escena mientras los agentes judiciales realizan el levantamiento del cuerpo y pesquisas correspondientes.