Hombre es asesinado a balazos dentro de carro en San Sebastián

Un violento ataque armado se registró la noche de este martes en San Sebastián, San José, donde un hombre fue asesinado a balazos mientras conducía un automóvil blanco.

El hecho ocurrió a unos 200 metros de la rotonda, en sentido Paso Ancho–Alajuelita. De acuerdo con la versión preliminar, sujetos que viajaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en múltiples ocasiones contra el conductor.

“Al llegar a la escena ubicamos a un masculino adulto con disparos dentro del vehículo y es declarado fallecido en el lugar”, explicó Alfredo Valverde, autoridad presente en el sitio.

Vecinos relataron fuera de cámaras que escucharon entre 15 y 20 detonaciones, lo que evidencia la intensidad del ataque.

Extraoficialmente, las autoridades manejan la hipótesis de que se trataría de un nuevo caso de ajuste de cuentas.

La ruta de Paso Ancho hacia los Hatillos permanece completamente cerrada, generando un fuerte congestionamiento vial en la zona.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias y responsables de este homicidio.