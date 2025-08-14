Hombre es asesinado a balazos dentro de carro en pleno centro de San José

Fotografía Erick Mena

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este miércoles dentro de un carro estacionado en Avenida 7, calle 1, en pleno centro de San José.

El ataque ocurrió a unos 100 metros al norte de Radiográfica, cerca de las paradas de buses de Guadalupe.

El hecho generó una fuerte movilización policial en la zona. La Fuerza Pública acordonó el área mientras se esperaba la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencia.

La víctima de entre 20 y 30 años, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, fue declarada fallecida en el sitio por la Cruz Roja.

El paso en el sector fue cerrado temporalmente. El cuerpo será trasladado a la morgue judicial para su respectiva autopsia.

Este crimen se suma a la creciente ola de violencia que afecta al país. Según cifras oficiales, San José lidera la lista de provincias con más homicidios en lo que va del año, con más de 130 casos registrados.