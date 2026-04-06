Hombre es asesinado a balazos al bajarse de su pick-up en Pococí

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en Cariari de Pococí, cuando se bajaba de su vehículo tipo pick-up.

El ataque ocurrió a eso de las 7 a. m. en el sector de Campo 5, cerca del cementerio de la localidad limonense.

De acuerdo con el reporte, cuando los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense (CRC) se presentaron en el sitio, el hombre, de aproximadamente 40 años, ya no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Información preliminar indica que la víctima presuntamente fue interceptada por dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones y huyeron.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido ni el posible móvil del ataque.

El caso es objeto de una pesquisa por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

