Hombre en bicicleta es asesinado a balazos en Fray Casiano

Un hombre que se desplazaba en bicicleta fue asesinado a balazos mientras circulaba por la vía pública en Fray Casiano, Puntarenas.



El hecho se registró este martes a las 3:26 p.m., de acuerdo con el reporte de las autoridades.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, al momento en que los paramédicos llegaron al sitio para atender la emergencia, el hombre adulto presentaba heridas por arma de fuego en el tórax y el abdomen. Tras ser valorado en el lugar, fue declarado sin signos de vida.



Oficiales de la Fuerza Pública custodiaron la escena mientras se coordinaba la llegada de los agentes judiciales para realizar el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.

