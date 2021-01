Hombre detenido como sospechoso de matar a su esposa y tirarla a poza

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron al sospechoso de matar a una mujer y tirarla a una poza en Quebrada Azul de Florencia, San Carlos.

Este caso se remonta a abril de 2020, cuando encontraron el cuerpo de Shirley Natalia Pérez Barrientos de 28 años.

Eladio Pérez, padre de la víctima, confirmó a Teletica.com que el sospechoso era el esposo de su hija: tenían cuatro meses de casados al momento del trágico hecho.

"Hay cosas que no me suenan a mí por ningún lado, lo bien que ellos se llevaban, lo bien que se trataban, como es él con los niños, todo. No me cierran los números", dijo el familiar a este medio.