Hombre desaparecido desde hace 26 días fue hallado enterrado en su finca en Guanacaste

Un hombre que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 8 de mayo fue hallado enterrado en una finca de su propiedad en el sector de Ostional, Guanacaste.

De acuerdo con el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, tras la denuncia de la desaparición "se inició una investigación que permitió establecer, con un alto nivel de probabilidad, que la víctima podría haber fallecido".



"Las diligencias realizadas por los agentes judiciales, en coordinación con la Policía Municipal de Santa Cruz, permitieron ubicar, este martes, el cuerpo enterrado en una finca que pertenecía a la misma víctima", dijo Soto.

El fallecido fue identificado como Luis Diego Zúñiga Piñar, de 38 años.

Como parte de la investigación, las autoridades detuvieron a dos hombres de apellidos Mairena, de 43 años, y Ruiz, de 40 años, quienes figuran como sospechosos de participar en los hechos.

Según indicó Soto, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente; asimismo, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la causa de muerte y establecer el móvil del presunto homicidio.