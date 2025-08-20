Hombre desaparece tras vuelco de panga en río Grande de Térraba

Un accidente acuático mantiene en alerta a la Cruz Roja Costarricense, luego de que una panga volcara en el río Grande de Térraba, dejando como desaparecido a un hombre de 64 años, de apellido Rojas.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles en el sector de Lagarto, en Boruca.



De acuerdo con Wagner Leiva, de la Cruz Roja, la emergencia fue reportada a las 10:30 a. m. cuando varias personas se encontraban trabajando dentro del río.

“La embarcación volcó y solo una de las personas logró salir. Enviamos de inmediato un equipo especializado de buceo, otro de primera intervención y ambulancias.

"Actualmente, se están haciendo inmersiones para tratar de ubicar a esta persona, la cual no ha aparecido”, explicó Leiva.

Según el reporte preliminar, en la panga viajaban dos hombres; sin embargo, solo uno consiguió llegar a la orilla.

El Térraba es un río reconocido por su fuerte corriente y por albergar una de las mayores poblaciones de cocodrilos en el país, entre ellos el cocodrilo americano y el lagarto amarillo.



Los equipos de rescate continúan en la zona intentando dar con el desaparecido.

