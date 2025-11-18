Hombre decapitó a familiar y lo partió a la mitad dentro de casa en Sarapiquí

Un hombre fue detenido como sospechoso de decapitar y partir a la mitad a un familiar dentro de una casa en Puerto Viejo de Sarapiquí.

Los hechos, que fueron alertados por una vecina de la zona, ocurrieron durante la mañana del pasado domingo.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima fue identificada como un hombre de apellido Urbina, nicaragüense, quien presentaba heridas en el cuello, pecho y abdomen, además de mutilaciones y desmembramiento de sus partes íntimas.

"La alerta ingresó a la línea de emergencias 9-1-1 cerca de las 10 a. m. (del domingo), cuando una mujer reportó que un hombre había sido atacado con arma blanca dentro de una casa. Al llegar al sitio, los agentes judiciales encontraron al hombre fallecido", indicó la Policía Judicial.

Horas después del hallazgo, los investigadores detuvieron al principal sospechoso, un nicaragüense de apellido Rodríguez, de 37 años, señalado como hermano de la víctima. Tras el ataque, el hombre habría huido hacia una finca en San Cristóbal, donde fue localizado y arrestado.



El cuerpo de Urbina fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, y este lunes el Tribunal de la zona le impuso cinco meses de prisión preventiva como medida cautelar.



Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y el caso se encuentra en investigación.