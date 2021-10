Hombre de 61 años extraviado en montañas de Orosi sin agua ni comida

Un hombre de 61 años se encuentra extraviado en las montañas de Orosi, Cartago, sin agua ni comida.



El adulto ingresó el martes a eso de las 10 a. m. por el sector de Calle Barquero, en Palomo: dejó las pertenencias en una casa de habitación y se fue.

Según confirmó la Cruz Roja, se tiene una idea de por dónde pudo haber ingresado, gracias a la información que brindó un baqueano, quien lo vio caminar hacia la montaña.

“A las 6 a. m. de este miércoles nos ingresó una llamada de un hombre, quien indica que ingresó al sector de Orosi por una zona que se llama Gavilán y que se internó en un sector montañoso. Nos llama diciendo que no sabe dónde se encuentra y nos da algunas referencias, por lo que enviamos equipo de rescate para localizarlo cuanto antes”, dijo Mauricio Mendoza de Cruz Roja.

Declaraciones de Mauricio Mendoza:





El sujeto también confirmó que no lleva suministros: desde el martes no se hidrata ni come. Él viste una camisa negra, pantalón camuflado y tenis color café con gris.

La Cruz Roja trabaja con un vehículo tipo 4x4 en la zona, también una unidad de operaciones y otra más de rescate.

Lea también Sucesos Hallan cuerpo en descomposición atado de pies y manos en laguna de Cieneguita Aparentemente, el cuerpo es el de un hombre que tendría al menos un mes de fallecido y que se encontraba en avanzado estado de descomposición.