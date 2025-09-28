Hombre de 45 años muere ahogado en Puntarenas

Un hombre de aproximadamente 45 años falleció este domingo al mediodía en el Paseo de los Turistas, en Puntarenas, confirmó el coordinador operativo regional de la Cruz Roja Costarricense, Didier Mora.

De acuerdo con Mora, la alerta ingresó al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 11:50 de la mañana, lo que activó el desplazamiento inmediato de dos unidades de soporte básico de vida.

Cuando los socorristas llegaron, encontraron al hombre inconsciente y en paro cardiorrespiratorio.

Durante varios minutos aplicaron maniobras avanzadas de reanimación, pero pese a los esfuerzos, fue declarado sin signos vitales en el sitio, indicó el coordinador regional.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima. Las autoridades mantienen en investigación las circunstancias que llevaron a la emergencia.