Hombre de 43 años muere atropellado en San Pedro de San José

Un hombre de apellido Ruiz, de 43 años, murió la noche de este martes tras ser atropellado por un vehículo en el sector de San Pedro, San José, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El incidente fue reportado cerca de las 8:30 p. m. en vía pública.

Según las declaraciones del OIJ, el hombre transitaba por el sector cuando, por razones que aún se desconocen, habría invadido la carretera. En ese momento, fue atropellado por un vehículo que circulaba por la zona.

Agentes judiciales se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo. El cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.