Hombre cae a pozo de cinco metros de profundidad y muere en Limón

La Cruz Roja Costarricense desplegó unidades especializadas y ambulancias en el sector de Valle La Estrella, en Limón, tras el reporte de un hombre que cayó dentro de un pozo, el cual falleció﻿.



La emergencia fue reportada a las 10:20 a. m. de este miércoles.



Al llegar al sitio, los paramédicos localizaron un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad. En el interior se encontraba un hombre que, según versiones preliminares, realizaba labores en el lugar al momento del incidente.

"A ser las 11:55 a.m. se logró la extracción del paciente, un hombre de 51 años, el mismo sin signos vitales", indicó Tatiana Díaz, de la Cruz Roja.

En la escena trabajaron rescatistas de la Cruz Roja Costarricense junto con El Cuerpo de Bomberos.

