Hombre cae a hueco de siete metros en Heredia y Cruz Roja emprende complejo rescate

La Cruz Roja desarrolla esta tarde un operativo de rescate para un hombre que cayó a un hueco de aproximadamente siete metros en una zona de construcción en San Francisco de Heredia.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Benemérita, el hombre perdió la línea de vida que lo mantenía sujeto cuando aún se encontraba a unos cinco metros del fondo, lo que provocó la caída dentro de la fosa.

Los rescatistas trabajaron con un sistema especializado de cuerdas para extraerlo, ya que la estructura es de cemento y no presentó riesgo de colapso. Este tipo de maniobras permite estabilizar a la víctima sin comprometer la integridad del espacio donde se encuentra.

La valoración inicial indicó que el hombre está consciente y su estado de salud era de categoría amarilla.

Pasadas las 4:20 p.m los equipos de rescate lograron sacar a la víctima y trasladarla al centro médico.