EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Hombre baleado llega conduciendo al San Juan de Dios

Al llegar al hospital, el hombre fue llevado de inmediato a la sala de shock.

Por Dagoberto Alfaro 15 de noviembre de 2025, 13:37 PM

Un hombre de 37 años llegó conduciendo su propio vehículo al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica este sábado alrededor de las 7:00 a.m.

Las autoridades del centro médico confirmaron que, tras estacionar frente al hospital, fue trasladado de inmediato a la sala de shock.

El OIJ informó que el hombre presentaba al menos dos disparos, uno en el abdomen y otro en el costado de la pierna izquierda.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas