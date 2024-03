Hombre atacado por cinco perros: "No tenía fuerza por el montón de sangre que estaba perdiendo"

"Yo estaba en ese lote que está ahí al frente, fumándome un cigarro. En eso, una muchacha me dijo: 'Yo, siendo usted, me voy de aquí porque el vecino suelta los perros a esa hora'. Yo no le quise creer; pero, cuando estoy prendiendo el cigarro, nada más sentí los perros respirándome en la espalda y uno de color blanco fue el primero que se me lanzó encima, que fue el que venía para la cara. Yo puse la mano, ese no me soltaba la mano para nada, los otros comenzaron a morderme lo que son las piernas.

"Me caí, me volví a levantar, le pegaba a puño. Ya fuerza no tenía por el montón de sangre que estaba perdiendo", relató Salazar, sobreviviente del ataque de perros.