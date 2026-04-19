Hombre ataca con puños y perro a jueza en Heredia

Un hombre utilizó a su perro para agredir a una jueza y luego la golpeó con los puños, cuando ella caminaba cerca del lugar en el que vive en Heredia.

Mientras la golpeaba, el sujeto —presuntamente— le dijo improperios y se refirió a resoluciones que la víctima dictó en el pasado y que han trascendido públicamente.

La agresión fue dada a conocer por el Grupo Extra la tarde de este sábado y fue confirmada posteriormente a Teletica.com por la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

En el incidente resultó herida con golpes de consideración una decisora de apellido Carballo, quien se desempeña en el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela. El Poder Judicial precisó que su funcionaria se mantiene estable.

La juzgadora emitió importantes fallos recientemente, como una que ordenó restablecer las visitas regulares para un privado de libertad, el 3 de julio pasado, así como otra del 29 de agosto anterior, que instruyó instalar televisores y microondas en los pabellones del Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (conocido como "La Reforma"), en San Rafael de Alajuela.

El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público, que ahora se encuentra en la búsqueda del responsable del hecho.

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite consultas ante los departamentos de comunicaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).