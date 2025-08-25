Hombre asesinado en restaurante de Limón es hijo de exdiputado Cruickshank

Un hombre identificado como Jermaine Eduardo Cruickshank Edwards, de 40 años, fue asesinado la noche de este domingo dentro de un bar y restaurante ubicado cerca del estadio Juan Gobán, en Limón.



De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba en el lugar realizando llamadas telefónicas cuando dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron hasta el establecimiento. Uno de ellos descendió, ingresó al local y le disparó en múltiples ocasiones. Posteriormente, ambos huyeron de la escena.



Cruickshank Edwards era hijo del exdiputado limonense ya fallecido Eduardo Cruickshank. El ofendido estaba casado y era padre de dos adolescentes.

El hecho ocurrió a las 7:00 p.m. Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, cuando los paramédicos llegaron al sitio el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

"Presentaba múltiples heridas por arma de fuego, principalmente en la cabeza", indicó la benemérita institución.

La Fuerza Pública mantiene custodia en la zona mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y continúan con las pesquisas correspondientes para esclarecer el crimen.

