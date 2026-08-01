Hombre asesinado en Pocora de Guácimo frente a escuela

La tarde de este sábado, un hombre conocido con el alias de “Guaso” fue asesinado frente a la Escuela Líder de Pocora, en Guácimo, Limón.

El ataque ocurrió en una zona altamente transitada, lo que generó alarma entre vecinos.

De inmediato, la Fuerza Pública acudió al lugar sin que haya personas detenidas todavía.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo presente en el sitio para recopilar pruebas y realizar el levantamiento del cuerpo. El caso permanece en investigación.