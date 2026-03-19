Hombre asesinado en Cartago "era muy conocido por las autoridades"

El hombre asesinado este jueves en Cartago, identificado como Luis Gerardo Vargas Loaiza, era vecino de Tejar y contaba con una condena por delitos relacionados con drogas.

“Vargas, de 40 años, tenía antecedentes y era muy conocido por las autoridades”, indicó a Teletica.com Erick Calderón, director regional de la Fuerza Pública en Cartago.



De acuerdo con las autoridades, Vargas había sido sentenciado por violación a la Ley de Psicotrópicos y, actualmente, cumplía una medida cautelar que le obligaba a firmar una vez al mes por el mismo delito.

“Los últimos hechos violentos en Cartago están relacionados con lucha territorial, por parte de estructuras criminales que quieren tomar control de puntos de venta de droga.

“Hay fricción de un miembro de una banda con otra estructura criminal y también hay fricciones dentro de los mismos grupos”, agregó Calderón.

Según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ofendido tenía 18 años de matrimonio y dos hijas de 17 y 11 años.

“Lo que sabemos es que Vargas no pertenece a un grupo criminal de la zona, pero había sido condenado por drogas”, concluyó Calderón.

Este jueves por la mañana, dos hombres encapuchados atacaron al sujeto cuando se encontraba dentro de su vehículo frente a las Ruinas de Cartago y, a pesar de que intentó protegerse dentro de un local comercial, fue acribillado y murió en el sitio.

Una hora después de los hechos, la Fuerza Pública detuvo a uno de los sospechosos y, actualmente, está a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.