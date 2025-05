Hombre asesinado en bajonazo era padre de cinco hijos y trabajaba en remodelación

Gustavo Villalobos Calderón, de 43 años, fue asesinado durante un bajonazo en Curridabat, San José, el pasado fin de semana. El ofendido era un remodelador de viviendas y padre de cinco hijos.

Villalobos tenía un emprendimiento con su papá, donde además realizaban trabajos de todo tipo de construcción.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), él iba saliendo de una estación de servicio con su familia cuando fue abordado por varios sujetos en motocicleta, quienes dispararon en seis ocasiones, provocándole la muerte en el lugar a Gustavo. Su esposa resultó con varias heridas por arma de fuego.

“Yo estaba en el cuarto cuando me avisaron lo que pasó, me dijeron que a Tavo lo acaban de asaltar y que murió. Es muy duro, yo no sabía qué hacer”, dijo Gustavo Villalobos, padre del ofendido.