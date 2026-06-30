Hombre asesinado a sangre fría en Tibás tras conflicto familiar

Un hombre fue asesinado la mañana de este lunes en el sector de Bajo Piuses, en Tibás, tras un violento incidente.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron minutos después de las 11:30 a.m. En el sitio, una mujer relató a los oficiales que desde horas de la madrugada se había presentado un conflicto familiar en la vivienda, en el que presuntamente hubo amenazas con un cuchillo.

Según la versión recabada, el fallecido intervino para defender a su pareja, momento en el que el sospechoso le habría propinado una herida de arma blanca en el abdomen.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y determinar las circunstancias del homicidio.

​