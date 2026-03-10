Hombre asesinado a balazos frente a escuela en La Unión

La noche de este lunes, un hombre fue asesinado a balazos frente a la Escuela Terán Valls, en Concepción de La Unión, contiguo a la iglesia católica del distrito.

De acuerdo con la información preliminar, varios sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones mientras se encontraba dentro de un automóvil.

El fallecido sería un hombre de entre 30 y 40 años de edad, aunque su identidad aún no ha trascendido oficialmente.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el sitio para custodiar la escena y realizar la recolección de indicios, mientras se mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.



Según testigos presenciales, dos sujetos a bordo de una motocicleta abordaron a la víctima y le propinaron múltiples disparos, arrebatándole la vida en el acto. Los hechos ocurrieron justo frente a la escuela Terán Vals, un lugar que ahora se ve ensombrecido por la violencia.



Autoridades de la Fuerza Pública y Cruz Roja se hicieron presentes rápidamente en la escena, confirmando el lamentable fallecimiento del hombre dentro del automóvil. Este nuevo hecho de violencia pone de manifiesto la creciente inseguridad en la zona.



En Telenoticias les mantendremos informados sobre los detalles de esta investigación y los avances en la búsqueda de los responsables.



#Cartago #NoticiasCR #ViolenciaUrbana #CrimenEnLaUnion">