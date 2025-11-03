Hombre asesinado a balazos en San Rafael Abajo de Desamparados

Un hombre fue asesinado la noche de este domingo en San Rafael Abajo de Desamparados.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima recibió varias heridas de arma de fuego y fue declarada sin vida en el lugar.

El paso por la zona se mantuvo cerrado mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaban el levantamiento del cuerpo y recolectaban evidencias para la investigación.

Al parecer, al menos tres sujetos más fueron llevados al centro médico en vehículos particulares con heridas de arma de fuego.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.