Hombre aparece desnudo y muerto en solitaria calle de Manuel Antonio, Quepos

La mañana de este miércoles autoridades atendieron el hallazgo de un hombre fallecido en una calle solitaria en Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas.

El hallazgo se dio a las 5:50 a.m. en un camino que lleva al sector de Playitas.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, se trataba de un hombre de entre 31 y 40 años que fue localizado desnudo en vía pública con varios traumas evidentes en su cuerpo.

"Al sitio acudió una unidad básica de emergencias, cuyos paramédicos lo valoraron; sin embargo, confirmaron que el sujeto no presentaba signos de vida", indicó la institución.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará las diligencias correspondientes para determinar las causas de la muerte y la identidad del fallecido.