Hombre aparece asesinado y con heridas en el rostro en Portegolpe de Santa Cruz

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca pistas sobre el asesinato de un hombre, quien fue hallado sin vida y con heridas en el rostro en Portegolpe de Santa Cruz, Guanacaste.



De acuerdo con las autoridades, el reporte se recibió a las 8 a. m. de este jueves, luego de que vecinos del lugar alertaran a las autoridades sobre la presencia del cuerpo, que estaba tirado a la orilla de la carretera.

"El hombre presenta varias lesiones visibles en el rostro y aún no ha sido identificado. Se estima que tendría entre 35 y 40 años de edad", indicó la Policía Judicial.

Al parecer, fue atacado con un arma blanca en múltiples ocasiones.

Los agentes judiciales se trasladaron al sitio para realizar la inspección de la escena y el levantamiento del cuerpo, el cual será remitido a la Morgue Judicial para determinar las causas de muerte y establecer su identidad.



762 personas han sido asesinadas en lo que va de este 2025, tres menos que durante la misma fecha del año anterior.